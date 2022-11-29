مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

متظاهر يلوح بالعلم الفلسطيني أمام القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من طولكرم، 5 يونيو، 2020.

قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم شقيقان في اشتباكات ليلية مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. وذكرت الوزارة أن الشقيقين أصيبا بالرصاص في قرية كفر عين قضاء رام الله في حين قتل المواطن الثالث في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات ليلية بالضفة الغربية المحتلة حيث تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً)استشهدا إثر اصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله". كما أعلنت الوزارة عن "استشهاد مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم".

فرانس24 / أ ف ب

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