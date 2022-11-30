تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن عبر تسجيل صوتي مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي ويعين خليفة له

غارة جوية خلال قتال بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في الرقة. سوريا في 15 أغسطس/آب 2017.

قال المتحدث باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر تسجيل صوتي على تطبيق تيليغرام الأربعاء إن زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي قتل. وأضاف المتحدث في التسجيل أن التنظيم اختار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له ليكون رابع زعيم للتنظيم.

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أعلن "تنظيم "الدولة الإسلامية" الأربعاء مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو عمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات جهادية إن القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال"، معلنا تعيين الشيخ أبو الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ومني تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم في سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصا ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة جهاديين من التنظيم المتطرف في عمليات عدة قتل في أبرزهما زعيما تنظيم "الدولة الإسلامية" السابقان أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في شباط/فبراير 2022 في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من أيلول/سبتمبر أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم "الدولة الإسلامية" ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي. وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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