فرنسا تستنكر استدعاء سفيرها في طهران إثر تبني الجمعية الوطنية قرارا يدين "تقييد الحريات في إيران"

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استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس استدعاء سفيرها في طهران من السلطات الإيرانية إثر تبني الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين قرارا "لدعم الشعب الإيراني" يدين خصوصا "تقييد الحريات وحقوق النساء". وحاز النص الذي يدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا" على إجماع النواب الذين صوتوا وعددهم 149 نائبا، وسط تصفيق حار في المجلس. وتشهد إيران احتجاجات اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

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عبرت باريس الخميس عن استيائها إثر استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران نيكولا روش في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ردا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر قرارا يدعم الحركة من أجل "الحرية في إيران".

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية عبر بيان لها "إدانتها الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الفرنسي نيكولا روش الأربعاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وعبرت إيران خلال هذا الاجتماع عن "احتجاج شديد على الاتهامات التي لا أساس لها" الموجهة من قبل السلطات الفرنسية، واستنكرت "التدخلات غير المقبولة لهذا البلد"، كما أشارت "إرنا".

ويدين نص القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع الاثنين "بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم" بحق "متظاهرين غير عنيفين" و"يندد بممارسة التعذيب" و"يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلّعه إلى الديمقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية".

كما يدعو النص أيضا إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفيا" في إيران.

خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا "الاستخدام المكثف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف" في إيران.

والخميس قالت الخارجية الفرنسية إنها "تؤكد أن تطلعات المتظاهرين لمزيد من الحرية ولاحترام حقوقهم مشروعة ويجب الاستماع إليها".

في هذا السياق، سبق لمنظمة حقوقية أن ذكرت الثلاثاء أن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، خلفت 448 قتيلا على الأقل. ولا تشمل هذه الحصيلة أفراد قوات الأمن.

من بين 448 شخصا تم تأكيد وفاتهم، 60 دون سن 18 عاما ومن بينهم تسع فتيات، و29 امرأة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) غير الحكومية ومقرها أوسلو.

فرانس24/ أ ف ب

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