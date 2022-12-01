مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

لقي فلسطينيان مصرعهما قبل فجر الخميس، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون، فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن أحد القتيلين هو من قيادييها الميدانيين. وإجمالا، سقط ستة فلسطينيين في حوادث منفصلة هذا الأسبوع، في ظل تنامي حدة العنف في الضفة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن مسؤولون فلسطينيون عن مصرع فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة الخميس، خلال اشتباكات كثيفة اندلعت مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين للاجئين، في مداهمة قامت بها الجيش الإسرائيلي قبل الفجر.

في السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن أحد القتيلين قيادي ميداني في صفوفها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل محمد أيمن السعدي (26 عاما) ونعيم جمال الزبيدي (27 عاما) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين". وقالت مصادر محلية إن السعدي كان قياديا في الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" بالمخيم.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل "قياديين مهمين" اتهمهما بتنفيذ "عدد من عمليات إطلاق النار على قواته". وذكر البيان أن السعدي "قيادي عملاني مهم في تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي"، مشيرا إلى مصادرة ثلاث بنادق من طراز "إم 16".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد بالعملية، معتبرا أنها "استكمال مباشر لسياستنا في مكافحة الإرهاب". وأكد أن أحد القتيلين القيادي في الجهاد الإسلامي، والثاني قيادي في كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

كما نفذ الجيش عمليات اعتقال في كل من وادي برقين قرب جنين والخليل ونابلس ورام الله، طالت تسعة فلسطينيين على الأقل، حسب ما أفاد البيان. وشدد على مواصلة "قوات الأمن العمل بشكل فعال لإحباط أي محاولة للمسّ بسلامة المدنيين الإسرائيليين".

للإشارة فقد قُتل ستة فلسطينيين في حوادث منفصلة خلال هذا الأسبوع، وسط عنف متصاعد بالضفة الغربية. وتشن تل أبيب حملة عنيفة ضد المسلحين والمتظاهرين في أنحاء الضفة الغربية في مداهمات شبه يومية كثيرا ما تتحول إلى اشتباكات دموية، وذلك عقب سلسلة من الهجمات الفلسطينية القاتلة بإسرائيل في وقت سابق من العام.

هذا، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 210 فلسطينيين قُتلوا هذا العام بينهم أولئك الذين سقطوا بعد صراع لم يدم طويلا في غزة خلال أغسطس/آب. في نفس الفترة قُتل 23 مدنيا وثمانية من أفراد الأمن إثر هجمات فلسطينية في الدولة العبرية والضفة الغربية، وفقا للأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، تظهر أيضا مقتل 136 فلسطينيا لكن بدون احتساب القتلى في القطاع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك