نتانياهو يتوصل إلى اتفاق لضم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف إلى ائتلافه الحكومي

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توصل تكتّل اليمين بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتانياهو إلى اتفاق الخميس لضم حزب "الصهيونية الدينية" إلى ائتلافه الحكومي، في إطار المساعي لتشكيل حكومة جديدة. وبموجب هذا الاتفاق سيحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية.

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في إطار المساعي المتواصلة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وقع رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتانياهو الخميس اتفاقا ائتلافيا مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف والذي حصل على منصب مسؤول رئيسي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة.

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وكان تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف، حصد غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية، متقدّمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لابيد (54 مقعدا).

ووقّع حزب الليكود بزعامة نتانياهو مع "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير اتفاق تحالف، الأسبوع الماضي، يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عاما) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم.

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ومساء الخميس، وقع نتانياهو اتفاقا مع زعيم "الصهيونية الدينية" اليمينية المتطرفة بتسالئيل سموطريتش، بحيث يحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير من "الصهيونية الدينية" مسؤولا عن المستوطنات في "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.

وللتذكير، يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.

وعدد المستوطنين صار أكثر من اربعة اضعاف عددهم منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينات والتي لم تؤد إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

وجاء في بيان مشترك لسموطريتش مع نتانياهو: "اليوم نتخذ خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن ... وتوسع المستوطنات".

ولا يزال يتعين على نتانياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين "شاس" و"يهودوت هتوراه" لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولدى نتانياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة، يمكن تمديدها 14 يوما.

ويعتبر نتانياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل إذ شغل المنصب من 1996 حتى 1999 ثم من 2009 حتى 2021، ويرجّح أن يشكّل حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

فرانس24/أ ف ب

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