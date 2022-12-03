مقتل شاب بالضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية تصف الحادث بالإعدام

دورية لجنود اسرائيليين بالقرب من موقع حادثة إطلاق نار بالقرب من نابلس في الضفة الغربية، 11 تشرين الأول، أكتوبر، 2022

قتلت شرطة الحدود الإسرائيلية الجمعة شابا فلسطينيا بالرصاص في حادث ندد به الفلسطينيون ووصفوه بأنه إعدام فيما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على تويتر إن حادث القتل أصابه بالهلع، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء ما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

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قالت شرطة الحدود الإسرائيلية الجمعة إن ضابطا من عناصرها قتل فلسطينيا بالرصاص الجمعة في الضفة الغربية المحتلة في حادث ندد به الفلسطينيون ووصفوه بأنه إعدام.

وبعد اتهامها للشاب الفلسطيني بطعن شرطي وإصابته بجروح خفيفة، قالت الشرطة في بيان إن الرجل تشاجر مع ضابط وحاول انتزاع بندقيته لكن الأخير تمكن من إطلاق النار عليه وأسقطه قتيلا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاته. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ذلك يصل إلى حد "الإعدام" ويهدف إلى زيادة العنف المتصاعد بالفعل في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

من جانبه ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على تويتر إن حادث القتل أصابه بالهلع، وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بالقلق إزاء ما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ووزعت شرطة الحدود الإسرائيلية صورة لسكين على الأرض وصورة أخرى لضابط شرطة من حرس الحدود مصاب بجرح في رأسه على ما يبدو جراء طعن.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطا يحاول خنق رجل بذراعه على جانب أحد الطرق بينما يحاول رجلان آخران إبعاده. وبعد هذا المشهد يُخرج الضابط مسدسا ويطلق عليه النيران عدة مرات ليرديه قتيلا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع المأخوذ من بعد وفي أثناء عبور المركبات من أمام الكاميرا. ولا يظهر ما حدث قبل ذلك أو سواء كان الرجل يحمل سكينا أو أي سلاح آخر قبل بدء التصوير.

وشهدت مدينة نابلس ومدينة جنين القريبة، عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة غالبا ما توقع قتلى.

وأججت المداهمات الإسرائيلية والاشتباكات مع الفلسطينيين الاحتقان السياسي منذ انهيار محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية في غزة والقدس الشرقية في عام 2014.

ومن المرجح على ما يبدو أن تشتمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو ساسة من اليمين المتطرف الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية ويريدون حل السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية.

فرانس24/رويترز

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