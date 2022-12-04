إيران: النيابة العامة تعلن حلّ "شرطة الأخلاق" في البلاد

أعلنت النيابة العمة في إيران الأحد حلّ "شرطة الأخلاق" التي وُجهت لها أصابع الاتهام في مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر اعتقالها على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

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قالت النيابة العامة الإيرانية الأحد على لسان المدعي العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إنها حلت "شرطة الأخلاق". وغالبا ما تتهم هذه الشرطة بارتكابها تجاوزات في حق النساء الإيرانيات كما حدث مع الشابة مهسا أميني التي لقيت مصرعها بعد اعتقالها.

هذا، وتواجه النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في جمهورية إيران الإسلامية، خطر اقتيادهن في واحدة من السيارات البيضاء والخضراء التابعة لشرطة الأخلاق، لتلقي محاضرات حول كيفية ارتداء الحجاب أو حتى التعرض للضرب المبرح.

ومنذ سنوات عدة تشعر النساء الإيرانيات اللواتي يغامرن بالخروج من منازلهن ولو في مهمة بسيطة، بالقلق خوفا من مواجهة هذه الوحدة السيئة السمعة.

فرانس24/أ ف ب

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