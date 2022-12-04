إيران: تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أربعة أفراد أدينوا بالتعاون مع إسرائيل

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قالت السلطة القضائية الإيرانية الأحد إن أربعة رجال أعدموا بعد إدانتهم بـ "التعاون" مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية. وغالبا ما تعلن طهران عن توقيف أشخاص تقول إنهم يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما اسرائيل.

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أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران الأحد أن أربعة رجال مدانين لتعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية قد نفذت في حقهم عقوبة الإعدام. وقال "هذا الصباح، نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني".

وسبق أن أعلن موقع "ميزان أونلاين" الأربعاء أنه "وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم (...) مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

ومن جهته كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني في 22 أيار/مايو، في بيان أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية".

ووفق هذا البيان، فإن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أوقفت إيران "عملاء" مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف "مركز دفاع حساس".

هذا، وقد أعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما اسرائيل.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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