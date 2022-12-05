رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر هي الأولى منذ أنهت الرياض وحلفاؤها مقاطعة الدوحة

يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين زيارة رسمية لقطر هي الأولى منذ أنهت الرياض وحلفاؤها مقاطعة للدوحة قبل نحو عامين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أنهت السعودية وحلفاؤها مقاطعة للدوحة قبل نحو عامين، أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدأ الاثنين زيارة رسمية لقطر.

وأفادت الوكالة "تأتي الزيارة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات قبل أن يصبح رئيسا في وقت سابق من هذا العام، يزور قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تستضيف بلاده كأس العالم لكرة القدم.

فرانس24/ رويترز

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