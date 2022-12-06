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الإضراب العام في إيران يدخل يومه الثاني رغم تحذيرات السلطات

03:25 مراسل فرانس24 في إيران علي الباشا © فرانس24

أفاد مراسل فرانس24 في إيران أن حركة السير في طهران تشهد تراجعا، على غير المعتاد، ما يعني أن العديد من الإيرانيين امتنعوا عن إيصال أبنائهم للمدارس، وذلك في إطار المشاركة في الإضراب العام الذي بدأ الإثنين ليستمر ثلاثة أيام بدعوة من المحتجين ضد النظام في البلاد. ورغم تحذيرات السلطات، فقد أغلقت المتاجر أبوابها في عدة مدن إيرانية الإثنين على خلفية هذا التحرك، ووفق الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فإن نحو 75 مدينة شاركت في هذا الإضراب.