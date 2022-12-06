الجزيرة ترفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

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أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية في بيان أنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت القناة أن الأدلة الجديدة ولقطات الفيديو تظهر تعرض شيرين أبو عاقلة وزملاءها إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية وأنها لم تفقد حياتها عن طريق الخطأ خلال تبادل لإطلاق النار.

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أكدت قناة الجزيرة القطريّة الثلاثاء أنها رفعت قضية الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية.

وقالت القناة القطرية في بيان إنها "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

والمحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة بالنظر في القضايا المقدمة من جانب أفراد أو مجموعات.

فرانس24 / أ ف ب

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