الضفة الغربية: مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية إسرائيلية

جنود إسرائيليون أثناء اشتباك مع متظاهرين فلسطينيين بالضفة الغربية، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة مواطنين قتلوا خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية فجر الخميس. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها خاضوا "اشتباكا عنيفا" مع القوات الإسرائيلية في المدينة.

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قتل ثلاثة فلسطينيين فجر الخميس في عملية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة "استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب من وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق بشأن عمليته الأخيرة في جنين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الخميس إن مقاتليها خاضوا "اشتباكا عنيفا" مع القوات الإسرائيلية في جنين.

قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا في تصاعد أعمال العنف هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.

وتشمل الحصيلة أكثر من 40 فلسطينيا قتلوا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما والصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

فرانس24/ أ ف ب

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