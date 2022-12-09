تنديد دولي بأول حالة إعدام في إيران على صلة بالاحتجاجات.. وألمانيا تستدعي سفير طهران

الاحتجاجات في طهران، إيران في 21 سبتمبر/أيلول 2022.

نددت دول ومنظمات بتنفيذ إيران حكم إعدام لشاب أدانته بإغلاق طريق وجرح عنصر من قوات الباسيج خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من منتصف أيلول/سبتمبر، خلال إجراءات قضائية اعتبرتها مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان "محاكمة صورية".

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قوبل تنفيذ إيران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر بإدانات دولية وتحذيرات أطلقتها منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من عمليات إعدام وشيكة أخرى.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري (23 عاما)، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 أيلول/سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، قد أعدِم هذا الصباح".

وحذرت هذه مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان من أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا على خلفية وقائع مرتبطة بالاحتجاجات.

وتشهد الجمهورية الإسلامية حركة احتجاج اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء وضع الحجاب.

ووصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها "مروعة" بعد إدانته في "محاكمة صورية جائرة جدا"، مضيفة أن "إعدامه يفضح وحشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه".

تنديد غربي واسع

وأثار تنفيذ حكم الإعدام تنديدا في الغرب ومن جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت واشنطن عملية الإعدام "تصعيدا مروعا للقضاء على أي معارضة ولقمع الاحتجاجات"، متوعدة بمساءلة السلطات الإيرانية.

وقالت برلين إن "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".

واستدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين وفق ما أعلن مصدر مقرب من الوزارة الخميس.

من جهتها، دانت باريس عملية الإعدام التي تضاف إلى "انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى"، بينما رأت لندن أن ما حصل "فضيحة". وأكدت روما أن "الأسرة الدولية لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية".

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام "لا تنسجم مع حقوق الإنسان".

ونشر مرصد "1500تصوير" الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي صورا قال إنها تظهر لحظة تبلغت عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح "محسن!".

فرانس24/أ ف ب

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