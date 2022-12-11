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مئات الإيرانيين يتظاهرون في مدينة زاهدان تنديدا بعمليات الإعدام ومطالبة بالحرية

01:08 احتجاجات في إيران وفي عدة دول أوروبية. © فرانس24

على الرغم من محاولات القمع المستمرة منذ ثلاثة أشهر، خرج المئات من المواطنين الإيرانيين مجددا مساء السبت في مسيرات احتجاجية بمدينة زاهدان جنوب شرق البلاد تنديدا بإعدام المتظاهر محسن شاكري، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مروع" ومطالبة بالحرية. وهتف المتظاهرون المنددون بدكتاتورية النظام السياسي بشعارات تطالب بتوسيع هامش الحرية ورحيل المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي. تزامنا مع ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص في عدد من المدن الأوروبية مطالبين بوقف عمليات الإعدام في إيران التي تشهد موجة احتجاجات متواصلة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني ذات الـ 22 عاما بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.