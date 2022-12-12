السلطات الإيرانية تنفذ ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات

لافتة في مسيرة مناهضة للسلطات الإيرانية بالعاصمة الألمانية برلين تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الاثنين، تنفيذ ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر. وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات "الباسيج"، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.

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ذكر موقع ميزان أونلاين موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات نفذت الاثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وذكر الموقع إن "مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد"، في شمال شرق البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية. وكانت قد وجهت إليه تهمة "الحرابة".

وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية، وتسبب بجرح أربعة آخرين".

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج.

وذكرت جماعات حقوقية أن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصا فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالى ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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