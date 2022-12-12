الضفة الغربية: مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية بجنين

عنصر من الشرطة الإسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتاة فلسطينية في السادسة عشرة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وشنّ الجيش الإسرائيلي هذا العام أكثر من ألفي عملية أمنية في الضفة الغربية، خصوصا في منطقتي جنين ونابلس، وذلك في أعقاب اعتداءات دامية استهدفت إسرائيليين في الربيع.

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قتل الجيش الإسرائيلي فجرالإثنين فتاة فلسطينية بالرصاص خلال عملية عسكرية بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب مقتل "الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً)، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء أن الفتاة كانت على سطح منزلها في الحي الذي شهد عملية الجيش الإسرائيلي، وعثر على جثتها بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية.

أكثر من 2000 عملية إسرائيلية في الضفة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل فلسطينية، وأن الحادث قيد المراجعة".

وأوضح الجيش أنه خلال العملية "ألقى المشتبه بهم متفجرات وأطلقوا النار بكثافة على الجنود، ورد الجنود بالذخيرة الحية تجاه المسلحين".

وأكد توقيف "ثلاثة أشخاص كانوا ملاحقين للاشتباه بضلوعهم في نشاطات إرهابية".

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة جنين منذ بداية العام الحالي، تستهدف مجموعات مسلحة يتهمها بتنفيذ أو الاعداد لعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، خصوصا بعد قيام فلسطينيين بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين داخل الدولة العبرية.

وقُتل أكثر من 40 فلسطينيا في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاما والصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

ففي أعقاب اعتداءات دامية استهدفت إسرائيليين في الربيع، شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي عملية أمنية في الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس.

وقُتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.

فرانس24/ أ ف ب

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