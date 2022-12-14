الجيش الإسرائيلي يتبنى هجوما جويا على قافلة عبرت الحدود السورية العراقية

نفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية لإيران وحزب الله.

تبنت إسرائيل الهجوم على قافلة كانت تعبر الحدود العراقية السورية. وكان الهجوم الذي حصل منذ أسابيع عدة يهدف إلى قصف شاحنة تحمل أسلحة بحسب تصريحات للجيش الإسرائيلي.

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صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي الأربعاء بأن إسرائيل مسؤولة عن شن الضربة الجوية التي استهدفت منذ عدة أسابيع قافلة دخلت سوريا من العراق، مشيرا إلى أن الهدف كان شاحنة تحمل أسلحة. وقال مسؤولون عراقيون إن هذا الهجوم دمر شاحنتين للوقود وكان ذلك في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عبر طائرة مسيرة.

وأضاف كوخافي أمام مؤتمر استضافته جامعة رايشمان إنه لولا المخابرات الإسرائيلية "لربما لم نعلم أن من بين 25 شاحنة (في القافلة) كانت هناك شاحنة تحمل أسلحة وهي الشاحنة رقم ثمانية. كان علينا إرسال الطيارين. وكان عليهم معرفة كيفية مراوغة صواريخ أرض جو" في إشارة إلى المقاتلات التي استخدمت في المهمة.

وتشن إسرائيل ضربات جوية منذ نحو عقد مستهدفة عمليات نقل أسلحة ونشر أفراد في سوريا تشتبه بأنها تتم برعاية إيرانية. ونادرا ما يعترف مسؤولون إسرائيليون بالمسؤولية عن عمليات بعينها.

وقال مسؤول في المنطقة موال لإيران إن سوريين قتلا في الضربة الجوية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يكن مسؤولون عند الحدود العراقية السورية على دراية بسقوط أي قتلى أو مصابين إيرانيين.

فرانس24/ رويترز

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