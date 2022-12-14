السلطات الإيرانية تحكم على عامل إغاثة بلجيكي بالسجن 28 عاما بتهمة التجسس

أفادت عائلة عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل البالغ من العمر 41 عاما، أن السلطات الإيرانية أصدرت حكما بسجن ابنها لمدة 28 عاما بتهمة التجسس. وتصر العائلة والسلطات البلجيكية على أن هذا العامل لا علاقة له بالتجسس وترى أنه محجوز كرهينة في إطار جهود طهران للضغط على بلجيكا من أجل إطلاق سراح عنصر إيراني مدان بالإرهاب.

إعلان اقرأ المزيد

قال ناطق باسم عائلة أوليفييه فانديكاستيل إن السلطات الإيرانية حكمت على عامل الإغاثة البلجيكي بالسجن مدة 28 عاما. وشددت عائلته والسلطات البلجيكية على برائته وتعتبرانه رهينة في إطار جهود طهران للضغط على بلجيكا من أجل إطلاق سراح الإيراني فانديكاستيل المتهم بالإرهاب.

وقال المتحدث أوليفييه فان سيرتيغيم إن "العائلة مفجوعة،هل يمكنكم تخيل ذلك. ما لم يتم التوصل إلى حل، قد يبقى في السجن حتى عام 2050. سيكون عندها في السبعين من عمره تقريبا"، داعيا بلجيكا لإيجاد طريقة لإعادة إحياء معاهدة لتبادل السجناء.

من جانب آخر، أفاد فان سيرتيغيم بأن عائلة فانديكاستيل دُعيت لمقابلة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو وعدد من الوزراء الثلاثاء. كما أشار إلى أن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن تلقى اتصالا من نظيره الإيراني لإبلاغه بقرار المحكمة، لكن من دون تقديم تفاصيل عن التهم.

وستعيد الأنباء عن الحكم بحق فانديكاستيل الذي لم تؤكده السلطات الإيرانية علنا بعد، الجدل في بلجيكا بشأن معاهدة لتبادل السجناء مع إيران.

ووصفت عائلة دي كرو الأمر في الماضي بأنه الخيار الوحيد لنقله بينما أفاد الناطق باسم العائلة وكالة الأنباء الفرنسية بأن الموقف ما زال كذلك في اجتماع الثلاثاء. وقال "لا توجد خطة بديلة".

وعلقت المحكمة الدستورية في بلجيكا الأسبوع الماضي المعاهدة المثيرة للجدل بانتظار صدور حكم نهائي بشأن مدى شرعيتها في غضون ثلاثة أشهر.

ويرفض معارضو الحكومة الإيرانية الاتفاق الذي قالوا إنه "مصمم خصيصا" للسماح بإطلاق سراح أسدالله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني صدر حكم العام الماضي بسجنه 20 عاما.

ودانت محكمة في أنتويرب أسدي بتهمة تسليم متفجرات إلى زوجين من بلجيكا كانا ينويان السفر إلى باريس من أجل استهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في المنفى.

وردت إيران بغضب على الحكم بينما اقتُرحت معاهدة تبادل السجناء كطريقة للظفر بإطلاق سراح فانديكاستيل رغم المخاوف من أنها تقدّم مكافأة على عمليات احتجاز الرهائن.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك