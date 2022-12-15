لبنان: مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام جنوب البلاد

عربة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) تقوم بدوريات على الحدود مع إسرائيل في قرية الخيام جنوب لبنان، تموز/يوليو 2020.

لقي جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حتفه مساء الأربعاء، إثر هجوم مسلح استهدف قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين كانت تقله رفقة ثمانية من جنود اليونيفيل.

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أعلنت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان، أن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) لقي مصرعه في لبنان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود، كانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطيرة في لبنان الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في حالة خطيرة بعد أن خضع لعملية جراحية إثر الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

من جهته، قال وزير الدفاع الأيرلندي سايمون كوفيني، الموجود في نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه سيلتقي بالأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس في وقت لاحق من الخميس لمناقشة الحادث.

وفي بيان، قال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز "نحن، كشعب، فخورون جدا بسجلنا المتواصل في حفظ السلام مع الأمم المتحدة. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أبدا مخاطر هذا العمل".

فرانس24/ رويترز

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