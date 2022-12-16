الأردن: مقتل ضابط من قوات الأمن خلال احتجاجات على رفع أسعار الوقود

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عناصر الشرطة الأردنية وسيارات الإسعاف ينشرون في أعقاب انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق وسط عمان في 13 سبتمبر / أيلول 2022.

أعلن الأمن العام الأردني الخميس مقتل أحد ضباطه الكبار برصاص "مخربين" في محافظة معان جنوبي البلاد. وتشهد المحافظة منذ 5 كانون أول/ديسمبر الجاري إضرابا كبيرا في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات ليتطور لاحقا إلى إضراب عام أغلقت على أثره الأسواق.

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قتل ضابط شرطة كبير الخميس في اشتباكات مع محتجين في مدينة معان بجنوب الأردن خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود، بحسب بيان للأمن العام.

ولقي الضابط حتفه بعد إصابته برصاص أطلقه مهاجمون مجهولون أثناء الاشتباكات في منطقة الحسينية في معان. وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن أربعة آخرين من رجال الأمن أصيبوا.

وقال شهود لرويترز إن شبابا اشتبكوا في وقت سابق مع الشرطة في عدة أحياء بالمدينة وكذلك في مدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية شمال شرقي العاصمة عمان.

كما ذكر شهود أن عشرات الشباب نظموا احتجاجا في حي الطفايلة في عمان.

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن أخرى في جنوب الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأغلقت المتاجر في معان وعدة مدن أردنية أخرى أبوابها الأربعاء تضامنا مع مطالبات للحكومة بخفض أسعار الوقود التي يقول السائقون إن زيادتها كبدتهم خسائر في أعمالهم.

وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن المحافظات الجمعة.

وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.

فرانس24/رويترز

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