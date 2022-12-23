إسرائيل: رئيس الموساد يؤكد أن إيران تعمل على توسيع إمداد روسيا بالأسلحة

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هجوم بطائرة مسيرة متفجرة على العاصمة الأوكرانية كييف في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

أكد ديفيد بارنيا رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" الخميس أن إيران تسعى لـ "تعميق وتوسيع" شحنات الأسلحة المتطورة إلى روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أشار إلى أنه شارك الولايات المتحدة بمعلومات استخبارية تفيد باستخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب على أوكرانيا.

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قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" الخميس، إن إيران تسعى لـ"تعميق وتوسيع" شحنات الأسلحة المتطورة إلى روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا.

ولفت رئيس الموساد ديفيد بارنيا، في كلمة ألقاها الخميس بمقر الرئاسة الإسرائيلية بمناسبة الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، إلى أن إيران تعتزم تسليم معدات متطورة إلى روسيا، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال بارنيا "نحذر من نوايا إيران المستقبلية التي تحاول هذه الدولة إخفاءها وهي تعميق وتوسيع شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى روسيا".

وأضاف "لقد سلطنا الضوء على شحنات الأسلحة إلى روسيا، رغم أكاذيب إيران.. المألوفة لنا"، مؤكدا أن جهازه الذي تتهمه طهران بتخريب بعض مواقعها النووية واغتيال علمائها، لديه معرفة "واسعة" بالوضع في طهران.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أشار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إلى أنه شارك الولايات المتحدة بمعلومات استخبارية تفيد باستخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب على أوكرانيا.

وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لتطوير قنبلة نووية وتقول إنها تسعى بكل الوسائل لمنعها من ذلك وكذلك التصدي لنفوذها في الشرق الأوسط.

مقتل عقيد في الحرس الثوري

وعلى صعيد متصل، قتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني، أحد مستشاري قوات "الجوفضاء"، داود جعفري الإثنين قرب دمشق بانفجارعبوة ناسفة، اُتهمت اسرائيل بالوقوف وراءه. ويختص قسم الفضاء الجوي في الحرس الثوري في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والأقمار الاصطناعية.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير، اتخذت إسرائيل في البداية موقفا حذرا تجاه موسكو، مؤكدة على العلاقات الخاصة بين البلدين نظرا لوجود أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفياتي السابق في إسرائيل، في حين تنشر روسيا قوات في سوريا المجاورة.

وبعدها، رأى يائير لبيد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن الحرب "انتهاك خطير للنظام الدولي". لكن السلطات الإسرائيلية قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا الخميس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو بشأن قضية أوكرانيا على وجه الخصوص.

فرانس24/ أ ف ب

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