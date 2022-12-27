إسرائيل: الكنيست يقر قوانين تمهد لعرض الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة نتانياهو أمام البرلمان

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تظهر الصورة هذه التي تم التقاطها في 12 ديسمبر 2022، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو وهو يتحدث في قاعة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) خلال جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس في القدس.

أقر الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء عددا من التشريعات تقرب أكثر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومة يمينية متطرفة. وستمكن التعديلات التي أُدخلت على قانون الحكومة الإسرائيلية حزب الصهيونية الدينية المؤيد للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية. وسيسمح تعديل ثان لأرييه درعي، زعيم حزب شاس المتشدد، بتولي الوزارة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

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صادق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء على مجموعة من القوانين المرتبطة بتشكيل الحكومة المرتقب أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو الخميس أمام البرلمان.

في هذا السياق، قال نتانياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.

وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.

ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتانياهو عليه منصبا بارزا رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.

وأقر البرلمان أيضا قانونا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموطريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.

أما القانون الثالث الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.

يعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.

هذا وقدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين الثلاثاء استقالته من منصبه إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة وهو المعروف بقربه من نتانياهو.

الخميس وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاستها واستمرت 18 شهرا وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.

يذكر أن نتانياهو الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية؛ للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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