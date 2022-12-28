إسرائيل: نتانياهو يعلن تعيين مساعده الجنرال السابق يوآف غالانت وزيرا للدفاع

وزير الدفاع الإسرائيلي المعين يوآف غالانت (يمين) عندما كان يشغل منصب وزير الهجرة والاندماج في حكومة سابقة، يسير إلى جانب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو قبل اجتماع للحكومة في مقرها بالقدس، 7 تموز/يوليو 2022.

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو أحد مساعديه، وهو الجنرال السابق يوآف غالانت، وزيرا للدفاع. وجاء هذا القرار الأربعاء عشية حلف الحكومة الدستورية لليمين الدستورية المقرر الخميس. ويبلغ غالانت 64 عاما، وهو قائد سابق للجبهة الجنوبية وسبق أن شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها نتانياهو، ويعد من أشد المخلصين له.

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو تعيين الجنرال السابق يوآف غالانت، وهو أحد مساعديه في حزب الليكود، وزيرا للدفاع، وفق ما أعلن نتانياهو الأربعاء.

عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتانياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

تؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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