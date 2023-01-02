الضفة الغربية: مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية بجنين

عنصر من الشرطة الإسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

لاقى شابان فلسطينيان الاثنين حتفهما برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح أحدهم في حالة خطيرة أثناء عملية الاقتحام. وبرر الجيش الإسرائيلي العملية باستهداف منازل منفذي حادث اشتباك قتل فيه ضابط يوم 14 سبتمبر/أيلول 2022.

إعلان اقرأ المزيد

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر طبية صباح الاثنين أن فلسطينين اثنين أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما لقيا حتفهما برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية عن "استشهاد شابين وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين".

وأضافت الوكالة "الشهيدان هما محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا بإصابته بالبطن والفخذ".

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "تقوم قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بنشاط عسكري في كفر دان في محافظة جنين لهدم منازل المخربين من حادث الاشتباك بالقرب من معبر الجلمة والذي قتل فيه ضابط في جيش الدفاع يوم 14 (سبتمبر) أيلول 2022".

تغريدة الجيش الإسرائيلي عن عمليته في كفر دان بالضفة الغربية المحتلة أولي. تقوم قوات جيش الدفاع في هذه الاثناء بنشاط عسكري في كفر دان في محافظة جنين لهدم منازل المخربين من حادث الاشتباك بالقرب من معبر الجلمة والذي قتل فيه ضابط في جيش الدفاع يوم 14 أيلول 2022

يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 1, 2023

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي على مقتل الفلسطينيين. فيما أظهرت لقطات مصورة دخول آليات عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات إلى بلدة كفر دان".

وقالت كتيبة جنين وهي مجموعة مسلحة تضم مقاتلين من فصائل فلسطينية متعددة "يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص (إطلاق نار كثيف) والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة". ولم تذكر الكتيبة في بيانها إن كان القتيلان من أعضائها.

والقتيلان هما أول الضحايا من الفلسطينيين في العام الجديد وبعد تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتياهو لمهامها. ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة في بلدة كفر دان.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك