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ريبورتاج: استقبال حافل لـ"عميد الأسرى" الفلسطينيين كريم يونس في قريته

01:34 كريم يونس أقدم سجين فلسطيني يتحدث عبر الهاتف أثناء استقباله في قريته بعد إطلاق سراحه في 5 يناير/كانون الثاني 2023. © رويترز

يعود الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس إلى قريته عارة الملاصقة لقرية عرعر العربية داخل إسرائيل، محمولا على الأكتاف، ورافعا العلم الفلسطيني. عمره 64 عاما قضى 40 منها وراء قضبان المعتقلات الإسرائيلية. ويقول كريم الذي يطلق عليه الفلسطينيون لقب "عميد الأسرى" إنه لم يكن يتوقع كل هذا الاستقبال. وكان قد اعتقل مع ابن عمه ماهر عام 1983 بتهمة قتل جندي إسرائيلي ونقل أسلحة لصالح حركة فتح، وقد استعاد حريته بعد أن فقد والديه وهو في السجن، لكن هذا لم ينل من عزيمته كما يقول.