مجلس الأمن يبدي قلقه إزاء التوتر في القدس ويؤكد ضرورة "الحفاظ على الوضع القائم للأقصى"

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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في القدس. الولايات المتحدة، نيويورك. 5 كانون الثاني/ يناير 2023

أبدى أعضاء في مجلس الأمن الخميس قلقهم إزاء "الاستفزازات" التي من شأنها أن تؤدي لأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لساحة المسجد الأقصى. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف للامتناع عن أي خطوات تصعد التوتر في الأماكن المقدسة، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل التي وصفت الجلسة بـ"العبثية".

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عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التوتر في القدس، الخميس، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، بعد أيام من اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المكان لفترة وجيزة.

ودعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى حق النقض (الفيتو) الذي تملكه الولايات المتحدة.

وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "ما الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟".

بدوره، قال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة للمجلس إنها كانت أول زيارة لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.

وأضاف أنه يعتبر الاقتحام "استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى دعوات بن غفير السابقة إلى تغيير الوضع القائم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف، إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".

وتابع وود: "نلاحظ أن البرنامج الحكومة الخاص برئيس الوزراء نتانياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".

بدورها نددت إسرائيل بالجلسة التي تداعى إليها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في القدس الشرقية، ووصفتها بـ"العبثية" و"المثيرة للشفقة".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خارج قاعة مجلس الأمن "أنا فعلا مصدوم حقا".

وأضاف للصحافيين "لماذا؟ لأنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. إن عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر سخيف حقا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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