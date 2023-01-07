إيران: تنفيذ حكم الإعدام في حق رجلين متهمين بقتل عنصر أمن بالرصاص على هامش الاحتجاجات

الاحتجاجات في إيران

© أ ف ب/أرشيف

صورة مهسا أميني التي رفعها أحد المتظاهرين في إسطنبول، تركيا في 20 سبتمبر/أيلول 2022.

بعد تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحقهما، نفذت السلطات في البلاد صباح السبت الحكم في رجلين متهمين بقتل عنصر أمن في مدينة أصفهان أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. وينتمي عنصر الأمن الذي قتل إلى قوات التعبئة "الباسيج" المرتبطة بالحرس الثوري. وحكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات منذ بدء الاحتجاجات، بحسب إحصاء مبني على معلومات رسمية.

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أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية السبت، أن حكمَ الإعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، قد نفذ فيهما صباح السبت.

وجاء على الموقع أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 كانون الأول/ديسمبر. وفي 3 كانون الثاني/يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر في كرج غرب طهران.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

فرانس24/أ ف ب

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