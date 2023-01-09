السعودية تعلن عودة "أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه" قبل جائحة فيروس كورونا وبدون أي قيود على العمر

أعلنت وزارة الحج السعودية الإثنين عودة "أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه" قبل انتشار جائحة فيروس كورونا في 2020، وبدون أي قيود على العمر. ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

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أعلنت السعودية الإثنين أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم.

فبعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي في الرياض "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر". وقالت وزارة الحج في تغريدة على تويتر إن المملكة لن تفرض أي قيود، بما في ذلك قيود السن، هذا الموسم.

ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج، ومن المقرر أن يبدأ موسم هذا العام في الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو ويمتد إلى الأيام الأولى من تموز/يوليو.

المسجد الحرام في 27 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب

بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة لمن هم دون 65 عاما فقط، قبل أن ترفع العدد في 2021 إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم بينهم 850 ألفا من خارج المملكة اختيروا أيضا بالقرعة.

وبعد أن اشترطت أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا، ألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بالجائحة.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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