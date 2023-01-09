أحكام إعدام جديدة مرتبطة بالاحتجاجات في إيران وسط إدانات دولية واستدعاء سفراء

وفاة مهسا أميني

من شوارع طهران، إيران، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام بحق متظاهرين تتهمهم بقتل عناصر من قوات الأمن. ويتهم القضاء الإيراني صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بـ"الحرابة"، بحسب "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. يأتي ذلك بعد حملات التنديد الدولية الواسعة التي أعقبت تنفيذ الحكم بحق الشابين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني اللذين أدينا بالتسبب في قتل عنصر "الباسيج" روح الله عجميان في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأعلنت كل من بلجيكا وهولندا والدانمارك أنها ستستدعي سفراء إيران على أراضيها للاحتجاج على هذه الإعدامات التي طالت متظاهرين في حين يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مجموعة عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية.

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أصدرت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني نحو منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين. وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد الإثنين موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، وفق "ميزان أونلاين" الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا. وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

دول أوروبية تستدعي سفارء إيران للاحتجاج على موجة الإعدامات

أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك أنّها ستستدعي سفراء طهران ردًا على إعدام رجلَين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر، في وقت يجري العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة.

وكتبت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجّة لحبيب على تويتر الأحد "على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران"، قائلةً إنّها "شعرت بالذهول" بسبب عمليّات الإعدام.

وأضافت "يجري النظر في عقوبات جديدة من جانب الاتّحاد الأوروبي"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، تستدعي الدنمارك الاثنين السفير الإيراني لديها للتعبير عن "غضبها" بعد إعدام رجلَين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة أميني، على ما أعلن الأحد وزير الخارجيّة الدنماركي.

وقال الوزير لارس لوكي راسموسن لوكالة "ريتزاو" المحلية "نستدعي السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية لإرسال أقوى إشارة ممكنة بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد شعبه تثير سخطنا".

أربعة أحكام بالإعدام نفذت من مجموع 17 حكما

وكان القضاء الإيراني قد أعلن السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة "البسيج"، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

فرانس24 / أ ف ب

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