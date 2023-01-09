وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد يصدر تعليمات بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة

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وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال تواجده في الأقصى الثلاثاء 4 كانون الثاني/ يناير 2023

أصدر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير اليميني المتطرف تعليمات الأحد تقضي بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. ويأتي قرار بن غفير في أعقاب إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل كريم يونس الأسبوع الماضي، ولوح يونس آنذاك بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته بشمال إسرائيل.

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أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد المنتمي لليمين المتطرف الأحد أنه أصدر تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي لا يحظر الأعلام الفلسطينية ولكن للشرطة والجنود الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

ويبدو أن الأمر الصادر عن بن غفير، وهو وزير يشرف على الشرطة ويرأس حزبا قوميا متطرفا في حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة، يمثل موقفا متشددا.

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل كريم يونس الأسبوع الماضي، والذي أدين باختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1983. ولوح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته بشمال إسرائيل بعد الإفراج عنه.

وتضمن بيان لبن غفير أن التلويح بالعلم الفلسطيني كان عملا يدعم الإرهاب، مضيفا أنه "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل".

فرانس24/ رويترز

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