الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم" تبحث التعاون الأمني وتبادل المعلومات خلال اجتماع في أبو ظبي

علم إسرائيل والإمارات يرفرفان في نتانيا، إسرائيل في 17 أغسطس/آب 2020.

اجتمع مسؤولون من البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والولايات المتحدة في أبو ظبي، الاثنين والثلاثاء، في إطار منتدى النقب، كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. وركزت الاجتماعات على "بناء القدرات المتعلقة بمشاركة المعلومات في محاولة لزيادة الجهد" الحاصل بين جيوش هذه البلدان في المنطقة.

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أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت الثلاثاءأن إسرائيل وممثلين عن مصر والبحرين والإمارات والمغرب، أي الدول الموقعة على اتفاقات إبراهيم، بحثت خلال اجتماع في أبو ظبي مشاريع لتعزيز التعاون في مجالات من بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات.

ويأتي هذا الاجتماع، والذي بدأ الإثنين في العاصمة الإماراتية، بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها وزير إسرائيلي إلى باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

واجتمع نحو 150 مسؤولًا من إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب بحضور الولايات المتحدة في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب.

الاجتماع "الأكبر" من نوعه منذ عقود بين الدولة العبرية ودول عربية

وصف ديريك شوليت الاجتماع بأنه "الأكبر" من نوعه منذ عقود بين الدولة العبرية ودول عربية، منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. وقال إن الاجتماعات ركزت على "بناء القدرات المتعلقة بمشاركة المعلومات في محاولة لزيادة الجهد المهم جدا الحاصل بالفعل بين جيوشنا في المنطقة".

وأضاف أن المجموعات بحثت أيضا قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتعليم، التي أشار أنها "حاسمة" من أجل تطوير خطوات "واضحة وملموسة ستعزز التكامل والأمن".

وقعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. ووقعت مصر اتفاقات سلام مع إسرائيل عام 1979.

التقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في إسرائيل في آذار/مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

فرانس 24/ أ ف ب

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