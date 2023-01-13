ألمانيا تجري محادثات مع العراق لاستيراد الغاز الطبيعي

تجري ألمانيا محادثات مع العراق بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط، وفق ما أعلنه الجمعة المستشار الألماني أولاف شولتز، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من هذا البلد العربي.

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في وقت تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة أن ألمانيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط.

وقال شولتز في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين: "تحدثنا أيضا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق".

ولم يذكر شولتز تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق.

رويترز/ فرانس24

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