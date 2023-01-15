رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يؤكد أن بلاده لا تزال "بحاجة" إلى القوات الأمريكية

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رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى برلين، في 13 يناير/كانون الثاني 2023.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد أن بلاده لا تزال "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، وغالبيتها أمريكية. وقال إن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا" تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية".

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد أن بلاده لا تزال "بحاجة إلى القوات الأجنبية" الموجودة فيها، علما أن الولايات المتحدة تنشر نحو ألفي عسكري للقيام بمهام تدريبية واستشارية.

وقال السوداني: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية"، مضيفا إن "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت"، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"، موضحا أن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سوريا".

وقال أيضا: "لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبا.

وتعتمد حكومة السوداني على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. فقد قام بزيارة إلى طهران في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

فرانس24/ أ ف ب

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