غداة مظاهرات عارمة بإسرائيل... دعوات إلى إضراب عام ضد إصلاحات نتانياهو

محامون إسرائيليون يحتجون على خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 13 يناير 2023، تل أبيب، إسرائيل.

تتواصل الحركة الاحتجاجية في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتانياهو، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت دعوات من المعارضة الأحد إلى تصعيدها بإضرابات لشل اقتصاد البلاد. وشهدت تل أبيب السبت مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف للضغط على حكومة نتانياهو فيما أصر الأخير الأحد على المضي قدما في إصلاحاته.

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دعت أحزاب معارضة إسرائيلية الأحد إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإضرابات لشل اقتصاد البلاد. فيما أصر نتانياهو الأحد على المضي قدما في إصلاحاته.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت في وسط تل أبيب تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.

وتعتبر مظاهرة السبت الأكبر منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتانياهو اليمين في 29 كانون الأول/ديسمبر. وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة.

وفي غياب تقديرات رسمية، نقلت وسائل إعلام عدة عن "مصادر في الشرطة" أن عدد المتظاهرين بلغ ثمانين ألفا.

بالتزامن مع ذلك نُظمت مسيرات أصغر حجما في القدس حيث تجمع حوالى 1000 متظاهر خارج مقار إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتانياهو وفقا لوسائل إعلام محلية، وكذلك في مدينة حيفا بشمال البلاد.

وتجمع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد مرددين شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية" ومنع "إطاحة النظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948.

وتثير المشاريع التي اعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديموقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.

ودعت أحزاب من الوسط واليسار وتحالف "الجبهة والعربية للتغير" المشكل من حزبين عربيين إسرائيليين إلى التظاهر، ولا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته في الرابع من كانون الثاني/يناير حكومة نتانياهو الملاحق في قضايا فساد عدة مفترضة. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة على خلفية هذه القضايا.

ومن مقترحات هذا الاصلاح القضائي "بند استثناء" يتيح لنواب البرلمان بغالبية بسيطة إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا، وتعديل آلية تعيين القضاة من خلال منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في هذه العملية.

والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.

عودة نتانياهو للسلطة

وأطيح بنتانياهو، زعيم حزب "الليكود" اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام.

وبعد فوزه على رأس حزب الليكود في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، قدم فيها عدة حقائب وزارية أساسية لحلفائه.

فرانس24/أ ف ب

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