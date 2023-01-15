مقتل العشرات في حادث تحطم طائرة في نيبال

كوارث طبيعية

عمال الإنقاذ يعملون في موقع تحطم طائرة في بوخارا، نيبال، 15 كانون الثاني/يناير 2023.

عثرت فرق الإنقاذ على 29 جثة على الأقل في تحطم طائرة في مدينة بوخارا بوسط نيبال الأحد فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة. وكانت الطائرة تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

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أفاد مسؤول في نيبال أن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأحد عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد مؤكدا وجود عدد من الناجين. وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي "انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في وقت سابق إن "عمليات الإنقاذ مستمرة... كانت الأجواء صافية".

ووفق لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية ظهر دخان كثيف يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال سودارشان بارتاولا، وهو متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم ومن بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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