محكمة جزائرية تؤيد قرار السجن المؤقت بحق الصحافي إحسان القاضي

قضت محكمة جزائرية الإثنين بتأييد حكم بالسجن المؤقت بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ نحو أقل من شهر بتهمتي "تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة"، في حين تحدث محاموه عن "انتهاك لحق الدفاع" بسبب تقريب موعد جلسته دون علمهم. ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" و16 من رؤساء المؤسسات الصحافية من مختلف البلدان بالإفراج عن الصحافي الذي يدير إذاعة وموقعا إخباريا، وسط تأكيدات حقوقية بأن توقيفه يأتي بـ"دافع سياسي".

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أيّد القضاء الجزائري الإثنين قرار السجن المؤقت الصادر بحق الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، في إطار تحقيق بتهمتي "تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة"، وفق ما أعلنه محاميه.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن غرفة الاتهام في محكمة الجزائر ردت الأحد طلب الاستئناف الذي تقدم به الصحافي "بغياب وكلائه القانونيين".

وأوضح المحامي أن "الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء المقبل، تم تقريب موعدها إلى الأحد دون علم محامي الدفاع الذين لم يبلغوا بهذا القرار"، مضيفا: "إنه انتهاك لحق الدفاع".

وأودع القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، السجن المؤقت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بعد 4 أيام على توقيفه.

وكانت نيابة مجلس قضاء الجزائر قد أعلنت حينها أن التهم الموجهة للصحافي ويتم التحقيق فيها تتعلق بـ"تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية، من خلال استغلال مقر شركة (إنترفاس ميديا) لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص (راديو أم)، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وغداة توقيف القاضي، داهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو أم" و"مغرب إيمارجون" وختمته بالشمع الأحمر، وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.

والأسبوع الماضي، دعت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و16 من رؤساء المؤسسات الصحافية من مختلف البلدان، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى الإفراج عن القاضي.

وبحسب "مراسلون بلا حدود"، جرى توقيف القاضي "بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخللتها انتقادات للسلطات"، وبـ"دافع سياسي".

وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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