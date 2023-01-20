لبنان: نائبان يعتصمان داخل مجلس النواب لحض البرلمان على انتخاب رئيس للبلاد

النائبان اللبنانيان ملحم خلف ونجاة عون صليبا يتحدثان خلال مؤتمر صحافي. مجلس النواب في بيروت، لبنان في 19 يناير/كانون الثاني 2023.

اعتصم نائبان لبنانيان معارضان منذ الخميس داخل قاعة مجلس النواب، في خطوة غير مسبوقة يسعيان من خلالها إلى دفع البرلمان إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لم يتمكن البرلمان الخميس للمرة الحادية عشرة من انتخاب خلف له على وقع انقسامات سياسية عميقة.

إعلان اقرأ المزيد

قرر نائبان معارضان في لبنان الدخول في اعتصام مفتوح منذ ظهر الخميس داخل قاعة مجلس النواب، في خطوة غير مسبوقة لحض البرلمان على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تتعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فشل البرلمان الخميس للمرة الحادية عشرة في انتخاب الرئيس بسبب انقسامات سياسية عميقة، خصوصا أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح إلى كرسي الرئاسة.

وأمضى النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا ليلة الخميس الجمعة في القاعة العامة لمجلس النواب. وقالت عون، وهي أكاديمية وخبيرة بيئية، في شريط مصور من قاعة البرلمان صباح الجمعة: "نمنا الليلة هنا.. نعتقد أنه نهار جديد وأمل جديد" للبنان.

ربطاً رسالتي الى كلّ اللبنانيات واللبنانيين في ٢٠٢٣/١/١٩:

"...إلتزاماً بالمواد الدستورية وانتظاماً لها،

ودَفعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية مِن دون انقطاع،

إتخذتُ القرار،اليوم،

بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية!..."#ملحم_خلف pic.twitter.com/ZUVUEAFZt8 — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) January 19, 2023

وأكد خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت والحقوقي المخضرم، الجمعة: "نحن باقون في القاعة العامة لمجلس النواب، وندعو النواب إلى القيام بمسؤولياتهم وصولا إلى انتخاب رئيس". وأضاف: "ممارستنا لهذا الحق الدستوري محاولة للدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة المسؤولة عن الشعب" الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

ولم يغادر النائبان المنضويان في كتلة معارضة انبثقت من حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية في خريف 2019، قاعة البرلمان إثر انتهاء جلسة كانت مخصصة ظهر الخميس لانتخاب رئيس للبلاد.

واعتبر خلف في رسالة إلى اللبنانيين الخميس أن انتخاب "الرئيس الإنقاذي أضحى أمرا ملحا أكثر من أي وقت لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ". وأكد بقاءه داخل البرلمان "دفعا لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية من دون انقطاع".

ومنذ انتهاء الجلسة، لم يُسمح للصحافيين بالدخول إلى البرلمان.

ومنذ مساء الخميس قصد نواب متضامنون مع خلف وعون القاعة العامة لمجلس النواب. ونشر بعضهم صورا ومقاطع فيديو تظهر انقطاع الكهرباء ليلا داخل القاعة واعتمادهم على أضواء الهواتف الخلوية للإنارة وإجراء مقابلات صحافية.

وقال النائب فراس حمدان في مقطع مصور من البرلمان على ضوء الهاتف الخلوي: "نحن في مجلس النواب شأننا شأن كل اللبنانيين في العتمة لأن البلد وصل اليوم إلى الحضيض والانهيار".

"لوقف التعطيل ودرء الانهيار"

وتجمع عشرات الناشطين بعد ظهر الجمعة في محيط البرلمان وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، على ما أفاد مصور، بعد دعوات تم تداولها على منصات التواصل الخميس دعت إلى اعتصام من أجل "وقف مسرحية التعطيل ودرء خطر الانهيار الشامل".

وليس هناك من مرشح معلن حتى الآن للانتخابات إلا النائب ميشال معوض الذي يحظى بتأييد جزء من النواب المعارضين لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في لبنان. لكنهم لا يتمتعون بالأكثرية المطلوبة لإيصاله. وينادي حزب الله برئيس "توافقي"، لكن خصومه يتهمونه بعرقلة العملية الانتخابية من أجل إيصال مرشحه غير المعلن من جانبه، وهو النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.

وفي 2016، وصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بدعم واضح من حزب الله، وبعد شغور استمر سنتين ونصفا، واستنادا لتسوية سياسية بين الحزب وخصومه.

ويقول الباحث في مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط مايكل يونغ إن اعتصام النائبين "يعكس إحباطهما"، لكن في الوقت ذاته "لا تأثير له" على الجمود السياسي القائم. ويضيف "كما جرت العادة، يتطلع الجميع إلى حلفائهم ورعاتهم الإقليميين. لذا يجب توفر نوع من التفاهم الإقليمي، وكذلك مع الفرنسيين والأمريكيين والإيرانيين والقطريين، من أجل دفع اللاعبين المحليين للسير في اتفاق".

وبسبب الانقسام السياسي الحاد، يصعب انتخاب رئيس من دون تسوية ما، أو ضغط ما.

اجتماع دولي برعاية فرنسية

وتقول مصادر دبلوماسية إن فرنسا التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت لمرتين منذ صيف 2020، تعتزم تنظيم اجتماع يجمع السعودية والولايات المتحدة، في محاولة لكسر الجمود القائم.

ويتزامن الجمود السياسي مع تدهور اقتصادي مستمر لم يوفر شريحة اجتماعية أو قطاعا من تداعياته. ويفاقم التدهور المستمر في قيمة الليرة الوضع سوءا، إذ تجاوز سعر الصرف الخميس عتبة خمسين ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، في مستوى قياسي.

وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ليل الخميس: "اليوم، في غياب رئيس وحكومة مكتملة الصلاحيات ومجلس نواب مشرّع، قدرة لبنان على صنع القرار مشلولة ويتكبد خسائر اقتصادية"، مضيفا "لقد حان الوقت للتصدي لهذه التحديات".

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، يعاني 1,29 مليون مقيم لبناني و700 ألف لاجئ سوري من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير صدر الأربعاء عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية.

وجاء في بيان مشترك أن "انخفاض قيمة العملة ورفع الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة تمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى كل يوم". وتوقع التقرير أن يتفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك