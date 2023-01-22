مصر: إطلاق سراح رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه بعد عامين من الحبس الاحتياطي

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صورة تم التقاطها خلال جولة إرشادية نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات يوم 11 فبراير/شباط 2020، تظهر ضابط شرطة عند مدخل سجن طرة بالعاصمة القاهرة.

أفرجت مصر عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه بعدما أمضيا قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما قالت مريم ابنة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "جهينة" للصناعات الغذائية دون تحديد متى تم إطلاق سراحهما. وكان توقيف صفوان ثابت وابنه المطول قبل المحاكمة ووضعهما في الحبس الانفرادي أثار انتقادات منظمات حقوقية، وقالت منظمة العفو الدولية إنه يرقى إلى مستوى "التعذيب".

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أطلقت السلطات المصرية سراح اثنين من كبار رجال الأعمال بعد قضائهم نحو عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنت عائلتهما السبت.

في السياق، كتبت مريم ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت على منصات التواصل الاجتماعي: "والدي صفوان ثابت وأخي سيف الدين ثابت معنا" دون أن تحدد متى تم إطلاق سراحهما.

ربي لك الحمد والشكر حتى ترضى pic.twitter.com/q3uELDjd5q — Mariam Safwan Thabet (@mariamthabet) January 21, 2023

وصفوان ثابت في أواخر السبعينيات من عمره، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "جهينة" لمنتجات الألبان المنزلية. وكان قد أوقف في ديسمبر/كانون الأول 2020 ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها. والجماعة محظورة ومصنفة "إرهابية" في مصر منذ 2013. أما نجله سيف الأربعيني، فقد أوقف في فبراير/شباط 2021.

وكان فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية قال إن الرجلين "عوقبا لمجرد تجرؤهما على تحدي مطالب مسؤولي الأمن المصريين بتسليم أصول عائلتهما في شركة جهينة". وأضاف لوثر في بيان صدر في سبتمبر/أيلول 2021: "لقد أظهرا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين ابتزازهما".

وأثار توقيف صفوان ثابت وابنه المطول قبل المحاكمة ووضعهما في الحبس الانفرادي في إجراء قالت منظمة العفو الدولية إنه يرقى إلى مستوى "التعذيب"، دعوات دولية للإفراج عنهما.

وعندما حصلت مصر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لفتت منظمة مبادرة الحرية (فريدم إينيشياتيف) الحقوقية ومقرها في واشنطن، الانتباه إلى وضعهما.

وقالت أليسون مكمانوس من المنظمة في بيان: "لا يزال الاقتصاد السياسي في مصر خاضعا إلى درجة كبيرة لعدد قليل من الجهات الحكومية المستعدة لاحتجاز وترهيب ومضايقة حتى رموز الأعمال المحبوبين"، في إشارة إلى صفوان ثابت وابنه.

ومن ضمن الشروط المتعلقة بالقروض، تعهدت القاهرة بخصخصة أصول عامة رئيسية وزيادة الشفافية في المعاملات التجارية الحكومية.

كما أفرجت القاهرة العام الماضي عن مئات السجناء السياسيين، رغم أن منظمات حقوقية تقدر أن نحو 60 ألف شخص ما زالوا رهن الاحتجاز، ويواجه العديد منهم ظروفا قاسية في زنازين مكتظة.

فرانس24/ أ ف ب

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