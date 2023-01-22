نتانياهو يقيل وزير الداخلية والصحة في حكومته على خلفية إدانته بتهمة التهرب الضريبي

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إلى اليمين) يجلس إلى جانب وزير الداخلية والصحة المقال أرييه درعي خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، في 8 يناير 2023.

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الداخلية والصحة في حكومته أرييه درعي الأحد، استجابة لقرار المحكمة العليا الذي نص على أن تعيين عضو الكنيست المدان في العام 2022 بالتهرب الضريبي "لا يمكن استمرار العمل به". يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات رفضا للائتلاف الحاكم وخشية تقويض الديمقراطية.

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امتثالا لقرار المحكمة العليا، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد قرارا بإقالة وزير الداخلية والصحة في الائتلاف الحكومي من منصبه، على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه إلى وزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي "بقلب مثقل وحزن كبير ... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".

وصوت أواخر الشهر الماضي 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

وتم تعيين درعي وزيرا بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.

والأربعاء قالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست درعي "لا يمكن استمرار العمل به" وإن "على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".

وتضم المحكمة 11 قاضيا، رفض عشرة منهم استوزار درعي.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.

وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه وبهدف تجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي "لا يمكنه الاستمرار" في منصبه، مضيفة "قرر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به".

واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.

وفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.

ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دورا رئيسا في تأمين عودة نتانياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.

وأدت خطط الحكومة الجديدة لإصلاح القضاء إلى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة.

ومساء السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوض الديمقراطية.

فرانس24/ أ ف ب

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