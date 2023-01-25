لبنان: النيابة العامة تقرر إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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انهيار صوامع مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2022 بعد عامين على انفجار المرفأ

قرر النائب العام اللبناني غسان عويدات الأربعاء إطلاق سراح جميع المحتجزين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وذلك بعد يومين على إعلان المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته في القضية بعد 13 شهرا على تعليقها، على الرغم من رفض النيابة العامة التمييزية.

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قال النائب العام التمييزي اللبناني غسان عويدات الأربعاء إن قاضي التحقيق طارق بيطار ما كان ينبغي أن يستأنف التحقيق هذا الأسبوع. وأمر بإطلاق سراح كل الموقوفين في قضية مرفأ بيروت.

وجاء في قرار عويدات أن المعتقلين سيطلق سراحهم بدون استثناء لكن سيحظر سفرهم.

هذا، وقد نشبت معركة قضائية هذا الأسبوع بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف أن "عويدات ادعى على المحقق العدليطارق بيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء".

ويحدث هذا، إثر قرار بيطار الإثنين استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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