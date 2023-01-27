قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعبد يهودي في القدس وواشنطن تدين "الهجوم المروع"

ضحايا إطلاق نار ملقون على الأرض بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار استهدف مساء الجمعة مصلّين في كنيس يهودي بحي استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة. وكان التلفزيون الإسرائيلي قد ذكر سابقًا مقتل خمسة أشخاص. ونفّذ الهجوم مسلّح "تمّ تحييده" بحسب ما أعلنت الشرطة. وأدانت الخارجية الأمريكية الهجوم "المروع" بعد وقوعه وأعربت عن التزامها بأمن إسرائيل.

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أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية مقتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف مساء الجمعة مصلّين في كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده". وقالت الشرطة في بيان "وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي في القدس.. تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع".

ووقع الهجوم في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني، واستهدف كنيساً أثناء صلاة بدء السبت اليهودي.

ودانت الولايات المتّحدة بشدّة الهجوم المسلّح الذي استهدف كنيساً يهودياً في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل، قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا مروّع للغاية (...) إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارماً، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين". وأضاف "نحن نتضامن مع الشعب الإسرائيلي". وأكّد المتحدّث أنّ هذا الهجوم لن يغيّر في برنامج جولة بلينكن في المنطقة.

ويبدأ بلينكن الأحد زيارة تستمر حتى الثلاثاء وتشمل كلا من مصر وإسرائيل والضفة الغربية. وبحسب باتيل فإنّ بلينكن سيناقش "الخطوات التي يتعيّن اتّخاذها لتهدئة التوترات".

فرانس24/ أ ف ب

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