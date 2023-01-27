منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "مبررات معقولة" للاعتقاد بشن دمشق هجوما بالكلورين على دوما في 2018

أشخاص يسيرون في شوارع مدينة دوما بعد أيام من تعرضها لهجوم مفترض بغاز الكلور، 16 نيسان/أبريل 2018.

بعد تحقيق استمر لعامين، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نشرته الجمعة أن محققيها يعتقدون بأن هناك "مبررات معقولة" تدفع للاعتقاد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق في عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.

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نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة تقريرا قالت فيه إن محققيها يعتقدون أن النظام السوري مسؤول عن هجوم تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق عام 2018، استخدم فيه غاز الكلور.

وأفادت المنظمة في بيان نشر بعد تحقيق استمر عامين أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية نفذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية بمدينة دوما في 7 نيسان/أبريل 2018".

وكان الهجوم الذي استهدف المدينة الواقعة على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل قوات المعارضة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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