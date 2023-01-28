دول عربية بينها مصر والإمارات تدين الهجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية

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مسعفون إسرائيليون في مكان وقوع هجوم الشبت. 27 يناير/كانون الثاني 2023.

نددت دول عربية، بينها مصر والإمارات، السبت بالهجوم الذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار استهدف مصلين في كنيس يهودي بحي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

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دانت الأردن والإمارات ومصر السبت الاعتداء على كنيس يهود في القدس الشرقية، الجمعة، والذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين على الأقل.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان، إن بلاده تدين "الهجوم الذي استهدف مدنيين"، كما تدين "كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد المجالي "ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة، وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر".

بدورها، دانت وزارة الخارجية الإماراتية ما سمته "الهجوم الإرهابي"، معربة في بيان عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

أما في القاهرة، فقد أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية"، مؤكدة "إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".

وحذرت مصر في بيان من "المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي"، مطالبةً ب"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوّض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام".

فرانس24/ أ ف ب

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