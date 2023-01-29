ساعات قبل وصول أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط.. إسرائيل تعلن إجراءات عقابية ضد عائلات "الإرهابيين"

أعلنت إسرائيل خلال اجتماع عاجل، ليل السبت الأحد، اتخاذ إجراءات لحرمان عائلات "الإرهابيين" من حقوق معينة على خلفية الهجومين الأخيرين في القدس الشرقية. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر في جولة للشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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ساعات قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر في جولة للشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام، أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خلال اجتماع عاجل اتخاذ إجراءات لحرمان عائلات ما سماهم "إرهابيون" من حقوق معينة ردا على هجومين في القدس الشرقية قُتِل في أحدهما سبعة أشخاص.

فقد اتخذ مجلس الوزراء المصغر ليل السبت الأحد "سلسلة من الإجراءات... لجعل الإرهابيين ومن يدعمهم يدفعون الثمن"، بحسب بيان رسمي. ويذكر النص إلغاء الحق في الضمان الاجتماعي لـ"عائلات الإرهابيين الداعممة للإرهاب"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب "بطاقات الهوية الإسرائيلية" من هذه الفئة من العائلات.

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بلينكن في القدس ورام الله

تتزامن الجولة التي ستقود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد القاهرة إلى القدس ورام الله الإثنين والثلاثاء، مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

فقد أوقع هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية الجمعة سبعة قتلى فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات في اليوم نفسه على غزة ردا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من القطاع المحاصر.

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وجاء كل ذلك بعد تنفيذ إسرائيل الخميس عملية أمنية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة كانت الأكثر دموية منذ سنوات، فيما شهدت القدس الشرقية السبت هجوما جديدا حين فتح فتى فلسطيني عمره 13 عاما النار ما أدى إلى إصابة رجل وابنه بالرصاص.

ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد"

يعتزم بلينكن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التشديد على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد"، على ما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الجمعة.

ويهيمن النزاع الإسرائيلي الفلسيطيني أيضا على لقاء بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تلعب بلاده تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين.

ولم يتوقع خبراء التقتهم وكالة فرانس برس تحقيق أي تقدم بشأن قدرة واشنطن على التأثير على مجرى الأحداث، وقال آرون ديفيد ميلر المفاوض الأمريكي السابق والخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن "إن أفضل ما يمكنهم التوصل إليه هو أن يستقر الوضع لتفادي تكرار أيار/مايو 2021" في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة.

المحادثات مع محمود عباس لن تكون مريحة

من جهته، رأى غيث العمري الخبير في معهد واشنطن أن "هذه الزيارة لا تشير إلى أي تغيير في الموقف الأمريكي حيال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني" لكنه توقع أن "المحادثات (مع محمود عباس) لن تكون مريحة".

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وتشير زيارة بلينكن لإسرائيل إلى عزم واشنطن على معاودة العلاقات سريعا مع نتانياهو الذي عاد إلى السلطة على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وكانت علاقات نتانياهو مع إدارة الرئيس جو بايدن متوترة وخصوصا في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وسيشدد بلينكن على "أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي" لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد أن أثار وزير الأمن إيتامار بن غفير، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف الإسرائيلي، موجة تنديد دولية بدخوله باحة المسجد الأقصى في مطلع كانون الثاني/يناير.

فرانس24/أ ف ب

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