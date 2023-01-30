بلينكن يدعو من تل أبيب إلى "خفض التوتر" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث طالب جميع الأطراف باتخاذ خطوات لتهدئة التوتر. وكان بلينكن قد التقى في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين خلال محطته المصرية الأولى ضمن جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام. وتزامنت زيارة بلينكن المقرّرة منذ وقت طويل مع تدهور مفاجئ للعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينين.

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين إلى تل أبيب وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل تصاعد العنف. وطالب الجميع باتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.

وسيلتقي بلينكن في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر القيادة في مدينة رام الله.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين في القاهرة "خفض حدّة التوتر"، قبل أن يتوجه إلى القدس ورام الله وسط تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واستقبل السيسي بلينكن وشكّلت التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.

واتخذت زيارة بلينكن المقررة منذ فترة طويلة إلى مصر التي تلعب تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين، منعطفا مختلفا مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنهما "بحثا الجهود الجارية لخفض حدّة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا دور القاهرة "المهم" في "تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعا بلينكن جميع الأطراف إلى "الهدوء وخفض تصعيد" العنف الجاري.

وأشار بلينكن في المؤتمر الصحافي إلى أهمية دور مصر في لعب دور الوسيط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قائلا "ناقشت مع الرئيس السيسي وشكري كيفية تخفيف التوتر وإعادة الهدوء" إلى المنطقة.

من جهته قال شكري إن مصر أكدت العمل على "احتواء موجة العنف الأخيرة ومراعاة مصالح كل الأطراف واستقرار المنطقة"، مشيرا إلى أهمية "ايجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين".

في أعقاب الهجمات الأخيرة، أعلنت حكومة بنيامين نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إجراءات تهدف إلى معاقبة أقارب منفّذي الهجمات.

وفي السياق، أغلقت القوات الإسرائيلية منزل عائلة فلسطيني قتل ستة إسرائيليين وامرأة أوكرانية الجمعة في القدس الشرقية، بهدف هدمه.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات في اليوم نفسه على غزة ردا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ في اتجاه إسرائيل من القطاع المحاصر.

وكانت إسرائيل نفّذت الخميس عملية عسكرية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها تسعة فلسطينيين، وهو العدد الأكبر من القتلى في عملية واحدة منذ سنوات طويلة.

وتثير أعمال العنف مخاوف من دوّامة جديدة، حيث سيكرر بلينكن الدعوة الأمريكية لضبط النفس الإثنين خلال لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ثم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

فرانس24/ أ ف ب

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