العراق: ثمانية صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات تركية شمال البلاد

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إطلاق صواريخ من إيران نحو كردستان العراق. 29 سبتمبر/أيلول 2022.

سقطت ثمانية صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات تركية بمحافظة نينوى، شمال العراق، في وقت مبكر من صباح الأربعاء حسب ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ثمانية صواريخ استهدفت في وقت مبكر من صباح الأربعاء قاعدة عسكرية تستضيف قوات تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع على قاعدة زيلكان، في محافظة نينوى.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها وله معاقل في شمال العراق، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

حمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ عام 1984.

فرانس24/ رويترز

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