الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: كييف تتهم موسكو بـ "إبادة إيكولوجية" وتؤكد تسجيل خسائر فادحة في ثروتها الحيوانية والبيئية

02:15 نمر بحديقة لإنقاذ الحيوانات في أوكرانيا. © فرانس24

تعمل السلطات الأوكرانية على جمع الإحصاءات لتحديد آثار "الإبادة الإيكولوجية" التي تسببت فيها روسيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، إذ سجلت كييف خسائر فادحة في ثروتها الحيوانية والبيئية. وتمكنت منظمات غير حكومية من إنقاذ نحو 200 حيوان بري، لكن عددا كبيرا منها نفق في الأقفاص بعد أن فر ملاكها بسبب القصف. وتشير إحصاءات أعدتها لجنة الأزمات الأوكرانية إلى أن أضرار الحرب الروسية على البيئة تقدر بأربع مليار دولار على الأقل. تقرير: عبد القادر درماس وإلين فولوشين وأندرو هيليار