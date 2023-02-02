إسرائيل والسودان يتفقان على "المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات"

© أ ف ب

في خضم الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان أنه تم الاتفاق بين البلدين على "المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات"، ويأتي ذلك كتكملة لمسار انضمام السودان إلى اتفاقات أبراهام السودان الذي أعلن عنه في كانون الثاني/يناير 2021 بينما كان العسكريون والمدنيون يتقاسمون السلطة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الخرطوم الخميس أنه تم خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان "الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية السودانية أنه خلال هذه الزيارة التي "استمرت لبضع ساعات"، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، "تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع علاقات البلدين".

وأعلن السودان في كانون الثاني/يناير 2021 وبينما كان العسكريون والمدنيون يتقاسمون السلطة، انضمامه إلى اتفاقات أبراهام التي اعترفت بموجبها ثلاث دول عربية بإسرائيل.

وشكل ذلك تغييرا جوهريا عن موقف الديكتاتور عمر البشير الذي أطيح عام 2019 والذي كان يرفض أي علاقات مع إسرائيل وكان مقربا من حركة حماس الفلسطينية.

وعقب انضمامه لاتفاقات أبراهام، حصل السودان على مساعدات مالية أمريكية بعد أن ظل لسنوات طويلة مقاطعا من قبل المجتمع الدولي وعلى اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

التطبيع "خيانة"

وفي أول خطاب له بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قال البرهان إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاقات الدولية التي وقعتها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بعث البرهان برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب فوزه في الانتخابات التشريعية مع حلفائه من اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

ويذكر أنه في إطار اتفاقات أبراهام، طبعت الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

من جانبهم دان الفلسطينيون هذه الاتفاقات واعتبروها "خيانة"، إذ خالفت مبادرة السلام العربية المقرة عام 2002 والتي أكدت أن لا تطبيع مع إسرائيل الا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967.

ولم تتم المصادقة على اتفاقات أبراهام من قبل المؤسسات السودانية المختصة بسبب الفوضى السياسية في البلاد. ولم يتم إقرار أي إجراءات ملموسة لتبادل العلاقات الدبلوماسية.

والخميس، افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي سفارة لبلاده في إسرائيل، وتحديدا في تل أبيب، بعد أربع سنوات من تجدد العلاقات بين البلدين والتي انقطعت لعقود. وقال نتانياهو إنه بافتتاح السفارة "نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك