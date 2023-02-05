خامنئي يصدر عفوا عن "عشرات آلاف" السجناء بعضهم اعتقل على خلفية الاحتجاجات في إيران

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يتحدث خلال الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة آية الله الخميني عام 1989. ضريح الخميني، جنوب طهران، إيران في 4 يونيو/حزيران 2022.

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأحد أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن "عشرات آلاف" السجناء، بعضهم اعتقل على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة مهسا أميني. وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا لها بأن قوات الأمن قتلت 488 شخصا على الأقل خلال الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة أميني التي أوقفت بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

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يرتقب أن تعلن إيران خلال ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979 قرارات عفو أصدرها الزعيم الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي لفائدة عشرات الآلاف من السجناء. ووفق ما ذكره التلفزيون الرسمي في إيران الأحد فإن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن "عشرات الآلاف" من المسجونين ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة مؤخرا.

في هذا السياق، قالت وسائل إعلام رسمية "سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم".

وفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) فإن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

فرانس24/ رويترز

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