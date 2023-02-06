إسرائيل تعلن مقتل خمسة فلسطينين خلال عملية عسكرية في أريحا بالضفة الغربية المحتلة

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اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ، في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة ، بالقرب من مستوطنة كدوميم الإسرائيلية ، في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.أرشيف

أكد الجيش الإسرائيلي في بيان صباح الإثنين أنه قام بقتل خمسة فلسطينين خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وأوضح مسؤول إسرائيلي بأن الجيش يحتفظ بجثث القتلى الفلسطينيين. وأعلنت حركة حماس أن العملية الإسرائيلية أودت بحياة مقاتلين من "كتائب القسام".

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أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت خمسة فلسطينيين الإثنين خلال عملية نفّذتها في مخيم للاجئين بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي، في حين أن حركة حماس أكدت وجود عناصر لها بين القتلى الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش يحتفظ بجثث الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية التي تمّت صباحا. ونعت حماس بدورها عناصر من "كتائب القسام الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر".

وبحسب بيان الجيش فإن هدف العملية "توقيف خلية إرهابية تابعة لحماس نفذت عملية إطلاق نار على مطعم" في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حول عمليته في مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين في أريحا "قتل عدد من الإرهابيين المسلحين خلال العملية بعد اشتباك مسلح مع الجيش الذي كان يعمل في المنطقة".

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال... أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة".

وأوضح البيان أن إرهابيَين مسلحَين وصلا إلى مدخل المطعم قرب أريحا، وفر المهاجمان في اتجاه أريحا بعد أن أطلق أحدهما النار باتجاه المطعم قبل أن يتعطل سلاحه.

وفرضت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت إغلاقا محكما على المدينة كما قامت بعدة عمليات دهم للمخيم لاعتقال المسلحين المشتبه بهم.

من جانبه، وصف محافظ أريحا جهاد أبو العسل العملية الإسرائيلية بأنها "جريمة بشعة". وأضاف "ندعو العالم لوقف هذا الاحتلال وأن يوفر الحماية لشعبنا من هذا المحتل".

فرانس24/ أ ف ب

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